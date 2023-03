Wyprzedaż na GPW. To kolejna odsłona kryzysu bankowego

Chociaż polska giełda jest dzisiaj jednym z liderów spadków, to podobnie zachowują się też dzisiaj wszystkie główne indeksy giełdowe w Europie.

Sytuacja Deutsche Bank budzi obawy o kondycję europejskich rynków w najbliższym czasie

Niemiecki DAX stracił już dzisiaj nawet nieco więcej (blisko 2,5 proc.) niż nasz WIG20. Ciągnie go w dół przede wszystkim Deutsche Bank, który w piątek stał się powodem wyprzedaży i do godz. 13 stracił na giełdzie we Frankfurcie ponad 13 proc. swojej wartości.