GPW wprowadza indeks WIGtech dla spółek technologicznych od 24 czerwca

"Po wprowadzeniu indeksów markosektorowych podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu obliczania i publikowania WIGtech dla spółek technologicznych. Nowy indeks to odpowiedź giełdy na trendy zachodzące w gospodarce , ale też na rynku kapitałowym. Spółki z sektorów nowoczesnych technologii odgrywają bowiem coraz większą rolę w gospodarce, ale także rośnie ich znaczenie na giełdzie. GPW umożliwia finansowanie rozwoju innowacyjnych spółek, bez których postęp technologiczny nie mógłby mieć miejsca. Giełdy, jako platformy obrotu, same są wysoce wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami, które wdrażają najnowocześniejsze rozwiązania podnoszące jakość oferowanych usług. W swoich założeniach strategicznych także GPW postawiła na rozwój technologiczny, który docelowo ma wzmocnić nasze przewagi konkurencyjne" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie.

Zgodnie z założeniami, WIGtech będzie obejmował spółki znajdujące się w indeksie WIG, które uzyskują przychody z takich obszarów, jak: medycyna, biotechnologia, programowanie, internet czy telefonia mobilna. Liczba spółek będzie zmienna, a ich udział będzie, tak jak w przypadku innych indeksów, obliczany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie (free float). Udział największych spółek będzie ograniczony do 10%. WIGtech będzie należeć do indeksów cenowych, a jego wartość bazowa będzie ustalona na poziomie 10 tys. pkt. Wartości indeksu będą publikowane w sposób ciągły co minutę. Zmiany w indeksie będą dokonywane raz na kwartał razem ze zmianami pozostałych indeksów, podano także.