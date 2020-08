GPW wydłużyła zwolnienie z opłat na rynku rolnym do końca września

"Z dniem 31 sierpnia br. dobiega końca pilotaż 'Platformy Żywnościowej', realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i grupę kapitałową GPW (GPW, TGE, IRGiT) we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W okresie pilotażowym sprzedano łącznie 1250 ton pszenicy. W tym czasie do Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) dołączyły 34 autoryzowane magazyny oraz trzy domy maklerskie. Do końca trwania pilotażu uczestnicy rynku rolnego pozostają zwolnieni z opłat giełdowych. Jednocześnie GK GPW podjęła decyzję o wydłużeniu tego okresu do końca września br." - czytamy w komunikacie.