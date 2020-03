Grupa Azoty ma listy mandatowe z instytucjami finansowymi dot. Polimerów Police

"Proces zabezpieczenia finansowania projektu 'Polimery Police' wszedł w finalny etap. W zakresie finansowania dłużnego uprzywilejowanego zarząd spółki podpisał z instytucjami finansowymi listy mandatowe (commitment letters) potwierdzające złożenie przez te instytucje ofert popartych zgodami komitetów kredytowych. Do grona instytucji finansujących uczestniczących w Projekcie zaliczają się: PKO BP S.A., Bank Pekao S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank S.A., PZU S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Santander Bank Polska S.A.,BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank S.A. oraz Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Łączna kwota oferowana przez wspomniane 11 instytucji finansowych w pełni pokrywa zapotrzebowanie spółki na finansowanie dłużne uprzywilejowane.

"Decyzje instytucji finansujących to kolejny, po pozyskaniu wkładu własnego, sukces spółki w procesie finansowania. Do zakończenia procesu pozostało oczywiście jeszcze podpisanie umów inwestycyjnych i kredytowych, ale dynamika rozmów wskazuje na to, że nastąpi to już w najbliższym czasie" - powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w materiale.

Projekt "Polimery Police" jest jednym z największych w polskiej historii przedsięwzięć realizowanych w formule project finance. Środki niezbędne na jego realizację będą pochodziły w ok. 40% (720 mln USD) z kapitału podporządkowanego (kapitał własny i pożyczki podporządkowane). Pozostałe ok. 60% budżetu, tj. 1,075 mld USD pokryje długoterminowy kredyt uprzywilejowany z regresem do głównych sponsorów - spółek grupy kapitałowej Grupa Azoty - ograniczonym jedynie do gwarancji zakończenia budowy w kwocie 105 mln euro. Dodatkowo spółce zostanie udzielony kredyt na płatności podatku VAT w okresie budowy oraz kredyt obrotowy z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego w fazie operacyjnej, podano także.

W ubiegłym roku spółka pozyskała również trzech inwestorów kapitałowych: Grupę Lotos, Hyundai Engineering Co., Ltd oraz Korea Overseas Infrastructure and Urban Development (KIND), które podjęły decyzję o inwestycji w projekt w łącznej wysokości ok. 1 mld zł. Na kapitałową część finansowania projektu złożyły się też środki z emisji akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police, wraz z wkładem pochodzącym od inwestorów pierwotnych - Grupy Azoty i Grupy Azoty Police, przypomniano.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa realizująca projekt Polimery Police będący jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym. Umożliwi on dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie projektu planowane jest na 2022 rok.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

