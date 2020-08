Grupa IMC osiągnęła rekordowy poziom 5,8 t/ha wydajności zbiorów pszenicy ozimej

"Obecne żniwa ozimych zbóż były znacznie bardziej intensywne niż poprzednie m.in. ze względu na wprowadzenie pszenicy na areał zajmowany wcześniej przez soję. W efekcie powierzchnia zasiewu pszenicy wzrosła o ponad 60%, co sprawiło, że zespół musiał zmierzyć się z dużym wyzwaniem, aby przeprowadzić żniwa w optymalnym terminie. Jesteśmy w pełni zadowoleni z wyników, jakie udało się osiągnąć. Wszyscy pamiętamy o niekorzystnych warunkach pogodowych jakie miały miejsce tej zimy, charakteryzującej się praktycznie pełnym brakiem opadów. Dodatkowo, wiosną praktycznie do końca maja utrzymywała się niestandardowa chłodna pogoda z wieloma nocnymi przymrozkami w powietrzu oraz przy gruncie. Dzięki wprowadzonym we właściwym czasie środkom ochrony roślin, a także dodatkowemu nawożeniu udało się zminimalizować wpływ negatywnych czynników i osiągnąć maksymalnie możliwy wynik" - skomentował dyrektor operacyjny IMC Aleksander Wierżihowskij, cytowany w komunikacie.