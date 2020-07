Grupa INC zakończyła emisję prywatną MadMind Studio, crowdinvesting spółki Olymp

"Strategia naszego studia zakłada budowę portfolio gier pierwszoosobowych, przy ścisłej współpracy z grupą PlayWay. Aktualnie koncentrujemy się na gatunku horror survival budowanych wewnętrznie przez zespół programistów. Przykładem tego jest gra 'Succubus', na dokończenie której pozyskaliśmy niezbędne finansowanie, dzięki wsparciu Grupy INC. Premierę gry planujemy w II/III kw. 2021 r. Gra do tej pory zgromadziła wishlistę na poziomie 90 tys. graczy. Z kolei w najbliższym czasie ukaże się prolog gry, który w mojej ocenie istotnie wpłynie na potencjał marketingowy naszej produkcji" - powiedział prezes MadMind Studio Tomasz Dutkiewicz , cytowany w komunikacie.

MadMind Studio rozpoczęło też prace nad preprodukcjami nowych gier, do których utworzone zostaną strony na platformie Steam, wraz z trailerami.

"MadMind Studio to kolejny projekt gamingowy, który realizowaliśmy w ostatnim czasie. Na podstawie poprzednich emisji możemy z pewnością powiedzieć, że aktualnie jest to najbardziej popularna branża wśród inwestorów. Oferta MadMind Studio spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, dlatego bez problemu udało nam się pozyskać odpowiednią kwotę" - wskazał prezes INC Paweł Śliwiński.