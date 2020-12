Grupa Kęty: Pierwszy etap oszacowania wartości SOG możliwy w I kw. 2021 r.

"Uważamy, że to jest dobry moment i prawdopodobnie ten proces sondowania rynku, przynajmniej pierwszy etap, chcielibyśmy przeprowadzić relatywnie szybko. To oznacza wybór doradcy, sprawdzenie zainteresowania na rynku. Są to pewnie kwestie I kwartału" - powiedział Warpechowski podczas telekonferencji.