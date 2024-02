Grupa Rafała Zaorskiego pod lupą KNF. Chodzi o nieudany krypto-biznes

We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie obrotu akcjami Merlin Group . Jest to spółka, która gwarantuje usługi dla sklepów internetowych.

Grupa Rafała Zaorskiego pod lupą KNF

Siedem miesięcy później już po rozwiązaniu współpracy, kurs runął do kilkunastu groszy. Rafał Zaorski wtedy zaznaczył, że do współpracy nie doszło, gdyż "Merlin zmienił swoje priorytety". Wyborcza.biz ocenia jednak, że udowodnienie celowej manipulacji w tym zakresie będzie bardzo trudne, gdyż władze spółki rzeczywiście mogły zmienić zdanie lub projekt mógł po prostu się nie udać.

Jakie mogą być kary?

Jak przekazała KNF, postępowanie będzie dotyczyło trzech kwestii. Złamania zakazu bezprawnego ujawniania informacji poufnych, co zagrożone jest grzywną do 2 mln zł albo karą pozbawienia wolności do lat 4 , czy też obiema tymi karami łącznie.

Kolejne postępowanie dotyczy zakazu wykorzystania informacji poufnej. W tym przypadku maksymalna kara grzywny wynosi do 5 mln zł, natomiast kara pozbawienia wolności – od 3 miesięcy do 4 lat albo obiema tymi karami łącznie.

Trzecia kwestia to złamanie zakazu nieuprawnionego udzielania rekomendacji lub nakłaniania do nabycia, lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna. Za to grozi grzywna do 2 mln zł albo karą pozbawienia wolności do lat 4 lub też obie te kary łącznie.