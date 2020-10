GUS: Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do internetu wzrósł do 90,4%

"W 2020 r. dostęp do internetu posiadało 90,4% gospodarstw domowych i było to o 3,7 pkt proc. więcej niż w roku poprzednim. W skali roku udział gospodarstw domowych posiadających dostęp do internetu przez szerokopasmowe łącze mobilne zwiększył się o 12,4 pkt proc., a przez szerokopasmowe łącze stacjonarne - o 5,4 pkt proc. Zarówno dostęp do internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych zróżnicowany był ze względu na typ gospodarstwa, klasę miejsca zamieszkania oraz stopień urbanizacji. Dostęp do internetu częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich. Uwzględniając klasę miejsca zamieszkania, odsetek gospodarstw z internetem większy był w miastach niż na obszarach wiejskich, a ze względu na stopień urbanizacji - najwyższy był na obszarach wysoko zurbanizowanych" - czytamy w komunikacie.