Indie wykorzystują sytuację. Kupują ogromne ilości węgla i ropy od Putina

W serwisie money.pl opisywaliśmy już politykę Indii względem wojny , jaką na ukraińską ziemię wnieśli rosyjscy żołnierze. Ten azjatycki kraj potępiał co prawda agresję, ale nie zamierzał dołączać do sankcji, kupował rosyjskie surowce i tłumaczył to trudną sytuacją na świecie i koniecznością zadbania o swoich obywateli.

Indie zwiększają zakupy rosyjskich surowców

Indie ogromnie zwiększyły dostawy rosyjskich surowców. Jak pisze Reuters, tylko w ciągu 20 dni (do 15 czerwca) kraj ten zwiększył wartość zakupów węgla do 331,17 mln dol. Średnio każdego dnia kupowały węgiel za aż 16,5 mln dol. Dotąd, przez pierwsze trzy miesiące wojny, uśredniając, kupowały dziennie węgiel za 7,71 mln dol.

Ten wzrost wolumenu kupna rosyjskiego węgla w ostatnich 20 dniach to aż 6-krotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku . Indyjski rząd jeszcze nie podał tych danych do publicznej wiadomości.

Indie kupują też od Rosjan ropę w wielkich ilościach. I znów – w ciągu ostatnich 20 dni (do 15 czerwca) wartość importu ropy z Rosji wzrosła do 2,22 mld dol. To ogromny skok, bo w analogicznym okresie ubiegłego roku były to wartości rzędu przeszło 110 mln dol. - policzył Reuters.