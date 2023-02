Są najnowsze dane o inflacji w USA. Zaskoczenie na minus

Miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 0,5 proc. w porównaniu z 0,5 proc. prognozy i wzrostem o 0,1 proc. odnotowanym w grudniu.

Inflacja w USA – styczeń 2022 r. Zaskoczenie na minus może zmienić nastroje na rynkach

Inflacja w USA to w ostatnim czasie kluczowa dana dla rynków finansowych. To od jej poziomu ma w dużej mierze zależeć, jaki w najbliższym czasie będzie poziom stóp procentowych w USA .

Dolar tracił na początku tygodnia, euro drożało

Przed ich publikacją na początku tego tygodnia obserwowaliśmy osłabienie dolara. Z kolei – jak zauważył w swoim porannym wtorkowym komentarzu Łukasz Stefanik z domu maklerskiego XTB – w związku z wczorajszymi wzrostami kursu euro do dolara polski złoty osłabił się w ujęciu do głównych walut.

We wtorek złoty na początku sesji europejskiej tracił względem funta, franka i euro, a zyskiwał tylko i to nieznacznie w stosunku do dolara.