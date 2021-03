InPost wybuduje nową fabrykę paczkomatów. Padła data

Never again. 1 godz. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Przede wszystkim niech ów prezes zmieni uśmiech, bowiem wyglada z nim niczym mim z prowincjonalnego cyrku, po stwierdzeniu: ja wiem, a o co chodzi?. InPost prezesa Brzoski w regulaminie usług zawarł, jako gwarantowany termin dostawy przesyłki, okres... 74 dni robocze!. Tak na reklamację przesyłki dostarczonej w ciągu 7 dni odpowiada jego centrum reklamacyjne. Na dodatek, trzy z czterech paczek z przesyłki, dotarło po trzech dniach do adresata. Czwarta jeździła po kraju, i dotarła do celu w siódmym dniu. Ale dla InPostu wszystko jest w ramach normalności... Przecież paczki dotarły... Ręce opadają...