Inwestorzy pomylili spółki? Akcje Modern Commerce wystrzeliły po sukcesie Moderny

Co ciekawe, w ostatnich kilku godzinach jeszcze mocniej poszły w górę notowania innej giełdowej spółki o podobnej nazwie. Polska firma Modern Commerce na warszawskiej giełdzie NewConnect zyskuje około 45 proc. To najlepszy wynik wśród kilkuset innych spółek. Problem w tym, że za takim zachowaniem inwestorów nie stoi żadna przełomowa informacja.

Modern Commerce ostatni raz wypuściła oficjalny komunikat giełdowy tydzień temu i dotyczył tylko zmiany terminu publikacji raportu za 2019 rok. Można więc przypuszczać, że doszło do pomyłki i na fali wzrostu zainteresowania amerykańską Moderną zyskały też akcje polskiej spółki.

Jest to prawdopodobne, bo po wpisaniu w przeglądarce hasła "Moderna GPW" pierwszy link kieruje właśnie do notowań polskiej spółki. Jeśli ktoś dowiedział się o fenomenalnym wyniku Moderny na giełdzie, ale nie doczytał, że to amerykańska spółka, mógł się pomylić.