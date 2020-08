Janusz Palikot stworzy holding alkoholowy z Doctor Brew. Umowa do końca września

Manufaktura Piwa Wódki i Wina (MPWiW) oraz Doctor Brew zawarły list intencyjny, którego celem jest wejście do wspólnego holdingu marki piwa kraftowego Doctor Brew wraz z Browarem Tenczynek i innymi alkoholowymi projektami Janusza Palikota, podały spółki we wspólnym komunikacie. Docelowa umowa wraz z biznesplanem na ekspansję w Europie Środkowo-Wschodniej zostaną przypieczętowane do końca września br.

Powołanie holdingu nastąpi przez wniesienie spółek operacyjnych Doctor Brew oraz Browar w Niechanowie do Manufaktury Piwa Wódki i Wina, która jest właścicielem m.in. Browaru Tenczynek. W rezultacie planowanej transakcji Doctor Brew obejmie 25-proc. udział w holdingu, zaś pozostałe 75% przypadnie dotychczasowym akcjonariuszom MPWiW, podano.

"Doctor Brew jest częścią kraftowej rewolucji w Polsce. Przy zachowaniu rzemieślniczych metod warzenia piwa zdobył i utrzymuje pozycję w czołówce marek w tym segmencie, a jednocześnie wszedł do szerokiej dystrybucji w kanale nowoczesnym. Jestem podekscytowany możliwością współpracy z tą marką i tworzącym ją zespołem. Widzę duży potencjał wspólnego rozwoju i ekspansji w regionie CEE, a także budowania wartości dla inwestorów" - powiedział Janusz Palikot, cytowany w komunikacie.

Strony opracowały już wstępnie wspólny biznesplan na lata 2020-2024, który będzie obecnie rozwijany. Cel to rozwój produkcji wysokogatunkowych alkoholi i ekspansja w Polsce oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Strategia obejmie m.in. marki Doctor Brew, Browar w Niechanowie, Browar Tenczynek oraz nowe projekty. Holding będzie dążył do osiągnięcia do 2024 roku wyceny na poziomie 150 mln zł w przypadku debiutu giełdowego lub pozyskania inwestora branżowego, wskazano również.

"W Doctor Brew przez cały czas analizujemy możliwości zwiększania skali i rentowności naszego biznesu. Obserwowaliśmy sukcesy nowych projektów Janusza Palikota, z którym łączy nas nie tylko wspólna wizja rozwoju alkoholi rzemieślniczych, ale też otrzymane poparcie ze strony inwestorów crowdfundingowych. Spodziewamy się, że udział w holdingu przyczyni się nie tylko do umocnienia naszej pozycji rynkowej, ale także do zwiększenia wyników i wartości projektu Doctor Brew dla naszych inwestorów" - dodał prezes Doctor Brew Marcin Wielgus.

Dzięki wejściu do struktur holdingu wraz z Manufakturą Piwa Wódki i Wina Doctor Brew rozszerzy obecne możliwości produkcyjne o infrastrukturę Browaru Tenczynek. Od 2019 roku spółka warzy swoje piwa w dzierżawionym od Grupy BRJ browarze w Lwówku Śląskim, a od I kwartału 2020 roku prowadzi proces przejęcia i przygotowała się do planowanego do końca sierpnia br. rozruchu browaru pomocniczego w Niechanowie.

"Do końca 2020 roku przeprowadzać będziemy integrację struktur MPWiW SA i Doctor Brew SA wraz z dostosowaniem mocy produkcyjnych do potrzeb holdingu. Duży nacisk zamierzamy położyć na rozwijanie relacji z inwestorami, którzy zaangażowali się w spółkę Doctor Brew i projekty Janusza Palikota w ramach kampanii crowdfundingowych, z których wszystkie promowane były na platformie Crowdway.pl. Nadrzędnym celem holdingu będzie budowa wartości spółek portfelowych, która umożliwi osiągnięcie atrakcyjnego zwrotu z inwestycji w perspektywie najbliższych czterech lat" - podkreślił członek zarządu Doctor Brew Tomasz Czechowski.

Zgodnie z postanowieniami zawartego listu intencyjnego umowa holdingu wraz z biznesplanem zostaną podpisane do końca września 2020 roku. W skład struktur zarządu spółki holdingowej wejdą m.in. Janusz Palikot oraz obecny prezes zarządu Doctor Brew Marcin Wielgus, podsumowano.

