JHM Development miało 17,92 mln zł zysku netto, 26,05 mln zł zysku EBIT w 2019r.

"Nieznaczne obniżenie przychodów w 2019 r. nie spowodowało [...] spadku zysku netto. Dzięki wzrostowi rentowności sprzedaży z 19,7% do 20,4% grupa kapitałowa JHM Development zanotowała poprawę zysku netto" - napisała prezes Regina Biskupska w liście załączonym do raportu rocznego.

"Niższe o 2,7% przychody wynikają z cykli budów i terminów oddawania do użytkowania realizowanych projektów inwestycyjnych. [...] W efekcie w 2019 r. nastąpiło rozpoznanie przychodów ze sprzedaży 352 lokali mieszkalnych i usługowych, podczas gdy w roku poprzednim było to 376 lokali. Warto zauważyć, że 2019 r. spółka zakończyła ze 149 zawartymi umowami deweloperskimi i przedwstępnymi. Ten poziom przedsprzedaży dla inwestycji w trakcie budowy pozytywnie wpłynie na liczbę przekazań w tych inwestycjach po ich oddaniu do użytkowania w roku 2020" - wyjaśniła prezes.