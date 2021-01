JSW odwołuje prezesa. Włodzimierz Hereźniak funkcję pełnił kilkanaście miesięcy

Prezes Włodzimierz Hereźniak jeszcze kilka dni temu toczył kolejną turę rozmów na temat umowy społecznej dla górnictwa. Dokument ma określić szczegóły zaplanowanej wstępnie na najbliższe trzy dekady transformacji górnictwa węgla kamiennego, prowadzącej do zamknięcia kopalń.

Misję tę przejmie nowa osoba. Odwołanie prezesa nie oznacza, że kopalnie zostają bez szefa. Na tym samym posiedzeniu rada nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Arturowi Dyczce. Był on do tej pory w zarządzie. Nie jest to więc nowa postać.