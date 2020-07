Julien Ducarroz wytypowany na nowego prezesa Orange. Zamieni Mołdawię na Polskę

Grupa Orange dokonuje roszad we władzach swoich spółek w Europie. Jean-François Fallacher, który stał na czele spółki w Polsce odejdzie we wrześniu do Hiszpanii. Zastąpi go Julien Ducarroz, który do tej pory szefował Orange w Mołdawii.

Podziel się Dodaj komentarz