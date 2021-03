Kanał Sueski odblokowany. To wąskie gardło handlu międzynarodowego

Czy wydarzenie to miało ogromny wpływ na globalne rynki finansowe? Czy był to jedynie nieszczęśliwy zbieg okoliczności?

Szacuje się, że wartość towarów przepływających przez kanał każdego dnia wynosi około 9,5 miliarda dolarów, co odpowiada 10 proc. całego globalnego wolumenu handlu. Oznacza to, że blokada na kilka dni może doprowadzić do uszczuplenia globalnego PKB o 1 czy 2 proc.