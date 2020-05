giełda 51 minut temu

KE wzywa Polskę, by umożliwiła składanie skarg na złą jakość powietrza

Komisja Europejska (KE) wezwała Polskę i Bułgarię do usunięcia przeszkód w dostępie do wymiaru sprawiedliwości osób fizycznych lub prawnych, bezpośrednio dotkniętych przekroczeniem limitów zanieczyszczenia powietrza, poinformowała KE. Komisja chce umożliwienia wnoszenia przez te osoby skarg do sądów krajowych na mocy dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

