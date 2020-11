KGHM miał 472 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r.

W jednostce dominującej w okresie 9 miesięcy 2020 r. odnotowano spadek wydobycia rudy (w wadze suchej) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zawartość Cu w urobku obniżyła się do 1,5%, co wynika z mniejszej zasobności i miąższości eksploatowanego złoża. Produkcja miedzi w koncentracie była niższa o około 8,1 tys. t w stosunku do 9 miesięcy 2019 r., co wynikało z przerobu mniejszej ilości nadawy o słabszej jakości.