KGHM miał 695 mln zł zysku netto, 823 mln zł zysku netto ze sprzedaży w III kw.

Jednostkowe koszty wyniosły 11 075 mln zł i kształtowały się na poziomie wyższym w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. o 1 526 mln zł głównie z uwagi na wyższe koszty wsadów obcych i niższy przyrost zapasów, co przełożyło się na wyższą sprzedaż miedzi i srebra, podano także.

Przychody segmentu KGHM International w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. wyniosły 601 mln USD. Zwiększenie o 28 mln USD (+5%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest pochodną wzrostu przychodów z tytułu sprzedaży usług spółek działających pod marką DMC Mining Services, jak również zwiększenia przychodów ze sprzedaży metali szlachetnych. Przychody ze sprzedaży miedzi uległy zmniejszeniu o 50 mln USD (-15%) w wyniku obniżenia wolumenu sprzedaży tego metalu (-6%) oraz spadku efektywnej ceny sprzedaży (z poziomu 6 548 USD/t w pierwszych kwartałach 2018 r. do 5 982 USD/t w pierwszych kwartałach 2019 r.). Wzrost wolumenów sprzedaży metali szlachetnych o 5,8 tys. troz (+12%) oraz osiągnięcie wyższych zrealizowanych cen sprzedaży skutkował zwiększeniem przychodów ze sprzedaży TPM o 19 mln USD (+32%). Przychody DMC uległy zwiększeniu o 54 mln USD, co jest związane głównie z kontraktem realizowanym w Wielkiej Brytanii, wynika również z raportu.