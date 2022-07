Kolejna zła wiadomość. Po węglu ceny drewna poszybowały w górę

– Drewno papierówkowe, najcieńsze osiąga kwoty niewiarygodne, jest droższe nawet od drewna sklejkowego. To drewno dwa lata temu kosztowało około 150 zł, dziś jego ceny dochodziły do absurdalnej kwoty ponad 700 zł – mówi w rozmowie z money.pl na początku lipca Rafał Szefler, dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego

Do tej pory z kierunku wschodniego sprowadzano co roku ok. 2 mln m3 tzw. zrębów, które wykorzystywała energetyka oraz ok. miliona m sześc. drewna do produkcji.