Komputronik odstępuje od części umów w galeriach handlowych

Łączny udział umów najmu lokali handlowych, od których odstąpiono dotychczas w związku z prowadzonym postępowaniem sanacyjnym, obejmuje ok. 34 proc. sklepów własnych spółki - poinformował Komputronik w komunikacie giełdowym .

Jak mówił niedawno w rozmowie z money.pl Wojciech Buczkowski, prezes firmy Komputronik, firma jest w procesie sanacji, więc ma zgody odpowiedniego organu, by od umów odstąpić.

W programie "Money. To się liczy" Buczkowski mówił, że koronawirus sporo zmienił. - Ruch w galeriach jest mniejszy. Jednocześnie czynsze nie zostały zmienione - podkreśla. - Zapisy w umowach są jasne i nie pozostawiają wątpliwości co do ich wysokości - mówił.