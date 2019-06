Kool2Play celuje w early access gry Uragun w IV kw.

"Nasza pierwsza gra na duże platformy to shooter 'Uragun' z elementami strategii. W IV kw. 2019 planujemy wprowadzenie jej w early access i liczymy na pozyskanie 100 tys. chętnych na wishlist. To ambitny cel, ale stawiamy sobie wysokie cele. W I kw. 2020 roku zakładamy pełną premierę. Dalej, w IV kw. 2020 planujemy wypuścić DLC1 i premierę na Xbox i PS. W II kw. 2021 roku zakładamy wydanie DLC2. Nasz cel dla podstawowej wersji gry to min. 100 tys. sztuk sprzedaży. Development projektu idzie sprawnie. Jednocześnie od czerwca zaczynamy promocję marketingową tytułu. Mamy tu wyjątkowe, globalne kompetencje poprzez naszą doświadczoną agencję marketingu gier. Uważamy, że w obecnej sytuacji na rynku gier marketing jest równie istotny jak development" - powiedział ISBnews Marzęcki.

Deweloper przewiduje co najmniej 10 godz. rozgrywki w "Uragun", co - według słów przedstawicieli zarządu - odpowiada aktualnym tendencjom wśród graczy.

"'Uragun' spotkał się ze świetnym przyjęciem na Digital Dragons. Nasza gra w wielu warstwach - klimatu, wizualnej i taktycznej jest hołdem dla kultowego 'Syndicate'. Podobnie jak 'Syndicate', nie jest to bezmyślne naciskanie spustu przez całą rozgrywkę. To bardziej strzelanka z elementami taktyki i strategii. Gracz poczuje, że naprawdę walczy z AI, a nie skryptami. Różne rodzaje botów stosują różną taktykę ataku, wykorzystując swoje największe zalety, dodatkowo modyfikując metody ataku do warunków otoczenia" - wskazał Head of Studio Michał Marzęcki.

Zarząd chce z każdą kolejną produkcją angażować "coraz większe budżety i odnosić coraz większe sukcesy".

"Na początku chcemy tworzyć 1-2 gry rocznie z różnych gatunków, ale tematycznie zawsze wokół kluczowych pytań technologicznych. Kolejnym tytułem, jaki rozwijamy jest 'City of Minds'. Wejście w early access planowane jest na III kw. 2020. Będzie to temat streampunkowy i będziemy stopniowo ujawniać, co przez to rozumiemy. W I kw. 2021 zakładamy premierę na PC i Switch" - dodał prezes.

Kool2play to warszawski deweloper gier komputerowych. W grupie ma agencję marketingu gamingowego Kool Things. Celuje w debiut na NewConnect na przełomie 2019 i 2020 roku.

Sebastian Gawłowski

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące