Koronawirus. Epidemia paniki na giełdach. Europejskie indeksy w dół o 11 proc.

Europejski politycy zareagowali krytykę na stanowisko przywódcy USA. Ironią jest to, że w czwartek - dzień po wygłoszeniu orędzia - Trump spotkał się w swojej posiadłości na Florydzie i pozował do zdjęć z brazylijskim urzędnikiem, u którego wykryto koronawirusa.

Ponadto, amerykańska rezerwa federalna Fed poinformowała o tym, że zaoferuje 500 mld USD w ramach trzymiesięcznej operacji repo. Działanie to będzie powtarzane co tydzień do 13 kwietnia. Wszystko po to, aby uspokoić nastroje wywołane koronawirusem.