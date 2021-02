Kościński: Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy rozpoczną się za ok. 2 tygodnie

Według wstępnych ustaleń, Polska ma otrzymać na realizację Krajowego Planu Odbudowy w formie dotacji 23,1 mld euro i może otrzymać 34,2 mld euro na pożyczki. 70% tej kwoty będzie przyznana przez KE do końca 2022 r. - w przypadku Polski to 18,9 mld euro dotacji. 30% środków z puli będzie przyznanych do końca 2023 r., w przypadku Polski może to być 4,1 mld euro.