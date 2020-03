Kruk miał 276,39 mln zł zysku netto, 440,34 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"Z tej perspektywy osiągnięte 277 mln zysku to solidny wynik, ale moje oczekiwania były wyższe. Spadek o 16% w porównaniu do 2018 roku nie zmienia moich priorytetów - chcę, aby Kruk był firmą rosnącą, z intencją dzielenia się zyskami z akcjonariuszami. Kruk, będąc spółką giełdową, urósł już od 2011 roku ponad 4 razy na zysku netto i wypłacił 262 mln zł dywidendy" - zaznaczył prezes.

W czwartym kwartale Kruk był aktywny na sześciu rynkach swojej działalności, zgodnie z zapowiedzią powracając do inwestycji na rynku włoskim. W ostatnich trzech miesiącach 2019 roku nakłady wyniosły 389 mln zł. Wartość portfela na bilansie wzrosła o 3% r/r do 4,2 mld zł przy spodziewanych przyszłych przepływach (ERC) na poziomie 7,6 mld zł, podano także.

"Ubiegły rok zaskoczył nas niższą od zakładanej pod koniec 2018 roku podażą portfeli w Polsce. Jednocześnie świadomie zdecydowaliśmy się ograniczyć inwestycje we Włoszech i Hiszpanii w pierwszych trzech kwartałach. W efekcie zainwestowaliśmy istotnie mniej niż w 2018 roku, jednak, co dla naszego biznesu jest bardzo ważne, inwestycje dokonaliśmy na istotnie wyższych zwrotach transakcyjnych, niż te w 2018 roku. Miniony rok był bardzo udany pod względem inwestycji na rynku rumuńskim. Nabyliśmy 50 portfeli o łącznej wartości 254 mln zł osiągnęliśmy 76% udziału w rynku, a samą wartość nakładów poprawiliśmy o 72% względem roku 2018" - powiedział prezes.

Kruk podał, że spłaty z Polski i Rumunii stanowiły 77% całość odzyskanych kwot w ub. roku. We Włoszech spłaty wyniosły 185 mln zł i przekroczyły o 46% wartość spłat z całego 2018 roku. W 4 kwartale 2019 roku, w efekcie dobrych spłat oraz dzięki systematycznemu wzrostowi przekazań wierzytelności do obsługi sądowej, Kruk rozpoznał pierwszą istotną pozytywną aktualizacje w kwocie 13 mln zł we Włoszech. Jednocześnie spłaty w Hiszpanii, mimo zanotowanego znaczącego wzrostu r/r były nadal poniżej oczekiwań, co przełożyło się na negatywną rewaluację portfela.