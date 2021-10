Kryzys energetyczny winduje notowania ropy. A ceny miedzi już blisko rekordu

Tankowanie nie może być tańsze w obliczu tego, co dzieje się na rynku ropy naftowej . Na giełdzie w Londynie baryłka surowca na początku tego tygodnia przekroczyła 86 dolarów. Ostatni raz tak droga ropa była przez moment w październiku 2018 roku, gdy wyznaczała wieloletnie rekordy.

Jeśli inwestorzy na giełdach pójdą za ciosem, a wszystko na to wskazuje, za moment osiągniemy poziomy cenowe z 2014 roku.

Eksperci wskazują tu na efekt kryzysu energetycznego. Dostawy gazu realizowane przez Rosjan nie zaspokajają globalnych potrzeb. Na rynkach rośnie więc zainteresowanie zakupami ropy, jako zamiennika do produkcji energii.

- Wygląda na to, że rynek ropy jest teraz w zmiennym stanie i próbuje pogodzić spekulacje z rzeczywistością - ocenia sytuację na rynkach Howie Lee, ekonomista Oversea-Chinese Banking Corp.

Wskazuje, że zapasy ropy nie są na tyle duże, aby zaspokoić cały popyt, ale też nie są tak małe, by doprowadzić do wzrostu notowań surowca do 100 dolarów.