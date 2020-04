Kurs EUR/PLN osiągnął kluczowy opór, złotemu ciążą obawy o kolejne cięcie stóp

Kursowi PLN ciążą aktualnie obawy o kolejną obniżkę stóp procentowych w Polsce. Z uwagi na wysoki poziom inflacji w kraju, relatywnie niskie stopy istotnie zmniejszają atrakcyjność inwestycji w polskie obligacje. Potęguje to generalną ucieczkę od ,,ryzykownych" aktywów, w tym z krajów, takich jak Polska. Zgodnie z raportem Instytutu Finansów Międzynarodowych w marcu z rynków wschodzących odpłynęło 52,4 mld USD kapitału akcyjnego.

Odczyty makroekonomiczne potwierdzają, że europejski sektor wytwórczy jest w poważnych tarapatach, co wpływa również na perspektywy dla polskiej gospodarki. Ostatnie dane PMI wskazują na istotną zapaść i spadek aktywności. Hiszpański odczyt wyniósł 45,7, po spadku z 50,4. We Włoszech ostateczny wynik to 40,3. Raport z Wielkiej Brytanii był najlepszy w całej grupie - wskaźnik wyniósł 47,8, przy szacunkach na poziomie 47. Warto jednak zauważyć, że przemysł wytwórczy stanowi stosunkowo niewielką część brytyjskiej gospodarki. Generalnie postępuje więc osłabienie koniunktury w krajach, które są polskimi partnerami handlowymi. W efekcie nasza rodzima gospodarka cierpi zarówno z uwagi na ,,zamknięcie" rynku wewnętrznego, jak i zewnętrznego.