Czy kurs złotego dalej będzie szedł w górę? Dziś kluczowa decyzja

dalk 51 min. temu

Dłużnicy to banda największych krzykaczy i ludzi pozbawionych logiki jakich można sobie wyobrazić! Ktoś za nich te umowy kredytowe podpisywał? Ktoś zmusił do podpisu? Nie! Zrobili to sami mając pełną świadomość co podpisują! Będąc w pełni świadomi korzyści i zagrożeń jakie niesie za sobą korzystanie z dzwigni finansowej. Dlaczego? Bo chcieli już, bo chcieli natychmiast, bo chcieli takie na jakie ich tak naprawdę nie stać! Ale gdy przyszło do spłacania a do tego inflacja podskoczyła to już zostali oszukani, okradzeni, zrobiono z nich niewolników itd itp. Żaden z nich nie może pojąć że spłaca swój dług po koszcie jakichś śmiesznych 10% rocznie już z marżą banku! Czyli wyraźnie widać na jak grubym minusie są stopy procentowe - ich koszt pożyczania gdyby te wartości urealnić to byłoby koło 20% bo przypomnijmy że inflacja to ponad 17%. Mają taką promocję na swoje długi że to się w głowie nie mieści - ale źle bo trzeba płacić a oni sądzili chyba że na plaży będą się wylegiwać i samo się spłaci! Jak ja zbierałem na swoje cztery kąty to zaciskałem pasa i zwyczajnie za... . Teraz dla takich roszczeniowych leni to jest nie wyobrażalne!