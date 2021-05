Kursy walut. Ciągle dużo pieniądza na rynku

Indeksy PMI wskazały za maj wskazały na utrzymanie się niezwykle mocnej koniunktury w przemyśle i na silną poprawę w usługach. Przy czym o ile w Europie koniunktura w usługach jest najlepsza od 2018 roku, w USA PMI przekroczył poziom 70 pkt., co jest absolutnie bez precedensu.

To efekt otwarcia gospodarki - restrykcje dotyczyły sektora usług znacznie bardziej niż przemysłu. Jednak badania z obydwu stron Atlantyku wskazują jednoznacznie - wraz z silną koniunkturą obserwujemy niespotykaną w historii badań presję cenową. Oczywiście częściowo jest to zjawisko związane z otwarciem gospodarki, ale jaskrawie nie przystaje ono do narracji bankierów centralnych, którzy inflację otwarcie ignorują.