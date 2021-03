Kursy walut. OPEC dobija rynki

Niecały rok temu producenci ropy byli w nieciekawym położeniu - ceny ropy bardzo spadły wobec załamania popytu wywołanego restrykcjami. Od tego czasu sytuacja uległa daleko idącej poprawie, co sprawiło, że ceny ropy są obecnie w okolicach poziomów sprzed pandemii.

Wpływ na to ma sam kartel OPEC, który mocno ograniczył produkcję i wydawało się, że wobec powrotu popytu może nieco tę produkcję zwiększać. Tak się jednak nie stało. Na wczorajszym posiedzeniu niemal wszystkie cięcia zostały utrzymane. Produkcję zwiększy jedynie Rosja (nie należąca do OPEC, ale blisko z nim współpracująca), ale będzie to wzrost symboliczny.