Kursy walut. Powell nie uspokoił nastrojów inwestorów

Patrząc szerzej na rynki wschodzące, czwartkowe umocnienie dolara szkodziło nawet walutom surowcowym. Rosyjski rubel czy meksykańskie peso początkowo korzystały na wzrostach cen ropy. Cena baryłki Brent wzrosła do 67 dolarów w związku z planowym utrzymaniem cięć produkcji przez OPEC co najmniej do kwietnia (wcześniej spekulowano o zwiększeniu wydobycia).