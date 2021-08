Kursy walut. Powell powie coś nowego?

Urzędnicy nadal jednak nie zgadzają się co do terminu i tempa normalizacji. Dlatego też dzisiejsze wystąpienie prezesa Powella jest szczególnie mocno wyczekiwane przez uczestników rynku.

Wypowiedzi Powella odzwierciedlają konsensus całego FOMC. Nie powinno zatem dziwić to, że rynek tak mocno skupia się na dzisiejszych słowach. Dochodzi do tego wakacyjny klimat no i fakt, że o normalizacji polityki pieniężnej w USA mówi się coraz więcej. W ostatnim czasie słychać różne głosy wśród członków FOMC. Dlatego też, Powell może dziś przedstawić nieco jaśniejszy kierunek w sprawie "taperingu".

Pamiętać jednak należy, że rośnie grono osób, które może w najbliższym czasie opowiedzieć się za podwyżkami. W ubiegłym tygodniu Jerzy Kropiwnicki stwierdził, że poprze wniosek za podwyżką o 15 pb na posiedzeniu, które odbędzie się 3 listopada. Wcześniej wskazywał, że dane inflacyjne mogą go skłonić do takiej decyzji. Do tej pory za podwyżkami byli Gatnar, Hardt i Zubelewicz. Kropiwnicki zasilając to skrzydło będzie dopiero czwartą osobą o podobnych poglądach.