Kursy walut. Rosnące statystyki zakażeń COVID-19 rzutują na siłę złotego

Notowania euro wyraźnie przekroczyły okrągłe 4,50 zł, a nawet są już 2 grosze ponad tę granicę. Amerykańska waluta wyceniana jest na 3,8463 zł, a frank szwajcarski na 4,2048 zł. Funt w tym czasie powrócił do 5 zł.

W ostatnich dniach obserwujemy narastającą presję na sprzedaż polskiej waluty. Ruch (z 4,45 do 4,52 zł obecnie) nie jest może duży, niemniej widoczny. Podaż wokół złotego ma miejsce przy relatywnej stabilizacji eurodolara, co sugeruje iż przyczyn należy poszukiwać lokalnie.

Naturalnym wydaje się założenie o wzroście awersji do złotego wraz z pogarszaniem się sytuacji pandemicznej w Polsce. Wczoraj potwierdzono 6526 nowych przypadków COVID19 w Polsce, podczas gdy na początku października było to ok. 1900 osób.