Kursy walut. Rynek znieczulony na inflację

Inflacja była tematem przewodnim drugiego kwartału, szczególnie w USA. Ogromna stymulacja fiskalna, otwarcie gospodarki, wzrost cen surowców - to wszystko napędza wzrost cen. W maju wyniósł on już 5 proc. w skali roku, zaś inflacja bazowa (3,8 proc.) była najwyższa od niemal 30 lat.

Oczywiście wzrost ten jest częściowo przejściowy (rok temu ceny paliw były bardzo niskie), ale ponieważ jest dużo wyższy niż zakładano (jeszcze kilka miesięcy temu konsensus Bloomberga zakładał czerwcową inflację nieznacznie powyżej 3 proc.), rynki obawiały się, że doprowadzi to do wcześniejszego zacieśnienia pieniężnego w USA.

Już wiemy, że tak się nie stało. Fed wyjątkowo nonszalancko podszedł do inflacji uznając, że jest ona w całości przejściowa. Odmienne głosy były w mniejszości i zostały skutecznie stłumione przez głównodowodzących w Rezerwie Federalnej. Inwestorzy wyczuli to i doszli do wniosku, że skoro Fed zamierza aktywnie kreować bańkę spekulacyjną, to należy z tego korzystać tak długo, jak tylko będzie można.