Kursy walut. Rynki oswojone z inflacją

Pół biliona dolarów - to jest liczba dnia, bo taką kwotę po raz pierwszy przekroczyły operacje reverse repo prowadzone przez Fed, co oznacza rekordową nadpłynność. Zabawmy się w hipotezy - inflacja w USA wynosi dziś powiedzmy 5,5 proc. (konsensus 4,7 proc.). Tak koszmarne dane powinny w teorii wywołać negatywną reakcję tak na rynku akcji, jak i obligacji.

To powinno dać dobre tło przed dzisiejszą publikacją. Wobec takiej sytuacji trudno zakładać, że inwestorzy będą wnikać w strukturę inflacji i analizować, które składowe mogą ją trwale podnieść (my to oczywiście zrobimy).

Każdy odczyt nie wyższy od oczekiwanych 4,7 proc. zostanie zapewne przyjęty na granicy euforii, a nawet wyższa inflacja może zostać dość szybko zignorowana. Swoją drogą patrząc na składowe, większe ryzyko zaskoczenia in plus jest w przypadku inflacji bazowej (konsensus 3,4 proc.). Dane o 14:30.

Będąc przy bankach centralnych nie sposób pominąć wczorajszą decyzję RPP. Tak jak się obawiałem (co wyraziłem we wczorajszym komentarzu), Radzie zabraknie odwagi aby dokonać sygnalnej podwyżki stóp. Co gorsza, w komunikacie próżno szukać jakichkolwiek wskazań, kiedy w ogóle mogłoby dojść do zacieśnienia.