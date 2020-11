Kursy walut spadły o kilkanaście groszy. Zwycięstwo Bidena odwróciło złą passę polskiej waluty

Przez ostatni tydzień inwestorzy pilnie śledzili wszystkie doniesienia z Ameryki dotyczące wyników wyborów prezydenckich. Ma to duże znaczenie dla układu sił na rynkach finansowych. Wieści o zwycięstwie Joe Bidena korzystnie wpłynęły na wartość złotego, który przez długi czas raził słabością.

Jeszcze pod koniec października kurs wymiany euro sięgał 4,64 zł. Nie był tak wysoko od lat, co świadczyło o dużym braku zaufania inwestorów do polskiej waluty. W tym samym czasie dolar zbliżał się do okrągłych 4 zł, a frank przekroczył 4,34 zł.