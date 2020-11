gospodarka Damian Słomski 1 godzinę temu

Nowe obostrzenia. Ekonomiści oceniają ich wpływ na gospodarkę i bezrobocie

Druga fala pandemii może kosztować gospodarkę w sumie blisko 50 mld zł. I to tylko w tym roku. Nowe obostrzenia oznaczają wciśnięcie hamulca i zwolnienia. Bezrobocie do końca roku może przekroczyć 7 proc., co będzie najgorszym wynikiem od maja 2017 roku.

