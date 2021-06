Kursy walut. Zamieszanie z infrastrukturą

Wczoraj wieczorem naszego czasu prezydent Biden ogłosił - mamy porozumienie. Chodzi o plan infrastrukturalny wart 579 mld dolarów, na który zgodził się zespół negocjacyjny złożony z przedstawicieli obydwu partii. To jedynie nieco ponad jedna czwarta pierwotnych propozycji, ale - co istotne - nie zakłada podwyżek podatków.

Plan zakłada inwestycje w twardą infrastrukturę - drogi, mosty, kolej, lotniska, oczyszczalnie ścieków i dostęp do Internetu. Nie uwzględnia on tzw. miękkiej infrastruktury, na której zależało prezydentowi, która miała obejmować szeroko rozumianą pomoc społeczną oraz zmiany środowiskowe.

Jednak prezydent nie zamierza z tych projektów rezygnować. Zaraz po ogłoszeniu porozumienia Biden poinformował, że pozostała część jego planu będzie procesowana przy uchwalaniu budżetu i Demokraci przegłosują te zmiany samodzielnie, a on podpisze pierwszy plan tylko w sytuacji, gdy na jego biurku znajdą się obydwa dokumenty.

Zobacz także: Budowa i remont horrendalnie drogie, ceny wystrzeliły. Ekspert: To nie koniec podwyżek

To oczywiście wprawiło opozycję w osłupienie - mają poprzeć część zmian, które wejdą w życie tylko z pozostałymi, podczas gdy z ich strony negocjacje miały służyć właśnie temu, aby cały pakiet był okrojony.

Trzeba przyznać, że rynki jednak niespecjalnie ekscytują się obecnie polityką. Kluczowe było to, aby załagodzić reakcję po ubiegłotygodniowym posiedzeniu FOMC i tak też się stało. Wczoraj ponownie wypowiadali się Kaplan i Bullard, wskazując na ryzyka i sugerując wcześniejsze działania, ale ich głosy są niczym plony zagłuszone przez chwasty.

Kluczowi członkowie FOMC żyją w alternatywnej rzeczywistości, gdzie rekordowy dodruk jest nadal potrzebny do "wsparcia rynku pracy", mimo iż firmy narzekają na trudności ze znalezieniem pracowników. To wystarczyło, aby wczoraj główne amerykańskie indeksy odnotowały kolejne rekordy, a tym razem towarzyszył im nasz WIG (choć trzeba pamiętać, że to indeks dochodowy, wlicza więc wypłacone dywidendy), który zyskał na decyzji KNF zezwalającej bankom na wypłatę dywidendy.