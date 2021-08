Kursy walut. Zmiana polityki Fedu coraz bliżej

Z drugiej strony coraz większa ilość bankierów w Stanach Zjednoczonych wskazuje na zmianę w polityce monetarnej, która teoretycznie mogłaby nastąpić jeszcze w tym roku. Czy to oznacza, że przed nami okres dominacji dolara?

Natomiast ważniejszy jest lekki spadek inflacji bazowej, która osunęła się do 4,3 proc. r/r z poziomu 4,5 proc. r/r. Nie jest to duża zmiana, ale pokazuje, że możemy mieć do czynienia z faktycznym szczytem. Z drugiej strony przed nami możliwa większa presja na wzrost cen ze strony rynku pracy, który wydaje się być w coraz lepszym stanie.