Kwestia objęcia akcji Grupy Azoty Polyolefins przez Lotos na 'kluczowym etapie'

W ramach postanowień listu intencyjnego, przedłużonego niedawno do 6 grudnia br., Grupa Lotos prowadzi szczegółowy proces oceny projektu Polimery Police, którego ostatnim etapem są obecnie trwające negocjacje dotyczące szczegółowych warunków finansowania, poinformowano.

"Znaczny poziom skomplikowania procesu inwestycyjnego oraz wysokość wstępnie deklarowanego przez Lotos zaangażowania finansowego mają kluczowy wpływ na tempo prowadzonych rozmów. Dotychczasowy brak osiągnięcia porozumienia wynika z naturalnej konieczności rzetelnego przejścia pełnej procedury korporacyjnej we wszystkich partnerskich spółkach. Pomimo presji czasowej, uczestnicy rozmów są usatysfakcjonowani ich dotychczasowymi efektami. Prowadzone negocjacje znajdują się na zaawansowanym etapie, a do ustalenia pozostały ostatnie, szczegółowe kwestie" - powiedział Wardacki, cytowany w komunikacie.

W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będzie wchodził: terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastruktura logistyczna oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Sercem projektu będą instalacje do produkcji propylenu oraz polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o amerykańskie licencje (Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace), umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. Całkowity szacowany budżet realizacji projektu wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld eurostanowić będą nakłady inwestycyjne, podano także.