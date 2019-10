Zły kwartał Lotosu. Platformy wiertnicze przestały dawać zyski

Zyski operacyjne platform wydobywczych grupy Lotos zeszły w trzecim kwartale do zaledwie 14,6 mln zł. Jeśli odliczyć koszty finansowe to są na minusie. Co się stało?

Notowania gazu ziemnego poszły w dół o 59,5 proc. rok do roku w trzecim kwartale, a ropy o 17,4 proc. - podaje Lotos w raporcie finansowym. Co więcej, wydobycie niby rośnie, ale wolumen sprzedaży spadł o prawie 10 proc. rok do roku. Spadek sprzedaży dotyczy głównie polskich złóż. I w rezultacie, choć złoże Utgard na Morzu Północnym koło Norwegii uruchomiono trzy miesiące szybciej niż zakładał harmonogram, to jednak wyniki mocno spadły.