Majątek Elona Muska topnieje w gwałtownym tempie. Od stycznia stracił już 100 mld dolarów

Majątek Elona Muska topnieje w gwałtownym tempie. Choć wciąż utrzymuje on status najbogatszego człowieka na świecie, to od początku roku stracił on już ponad 100 mld dolarów. Wpływ na to mają przede wszystkim pogarszające się notowania Tesli. Akcje firmy stanowią najistotniejszy składnik fortuny miliardera.