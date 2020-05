Master Pharm miał 0,79 mln zł zysku netto, 0,96 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

"Głównymi powodami zmniejszenia zysku operacyjnego i zysku netto w analizowanym okresie, pomimo przychodów na porównywalnym poziomie co w pierwszym kwartale 2019, to wzrost kosztów a wśród nich głównie odpisów amortyzacyjnych nabytych od spółki Avet Pharma aktywów niematerialnych na które składają się prawa autorskie do produktów i znaków towarowych. Drugim najistotniejszym czynnikiem jest wzrost wartości odpisów na niespłacone w terminie należności" - czytamy w raporcie.