Maxcom liczy, że znaczący udział w wynikach 2019 będą mieć nowe własne produkty

"Zamierzamy nadal rosnąć. Znaczący udział w przychodach i zyskach grupy w 2019 r. będą mieć szczególnie nowe produkty pod naszą własną marką: smartfon dla seniorów Maxcom MS459 Harmony z zewnętrznym dostępem do ustawień telefonu z komputera lub innego urządzenia, oraz odporny na wstrząsy czy warunki zewnętrzne smartfon: MS571 (z rozwijanej linii Strong), a także smartfeature phone MK241 w technologii LTE (4G) - będący połączeniem telefonu klasycznego z funkcjami dostępnymi dotąd wyłącznie w smartfonie, co daje możliwość dostępu np. do aplikacji Facebook, YouTube, Whatsapp czy Google Maps, a nawet popularnych gier" - powiedział ISBnews Wilusz.