Maxima Grupe łączy trzy sieci handlowe w jedną. Stawia na "Stokrotkę"

Sieć osiedlowych sklepów Stokrotka rośnie w siłę. Niedawno dołączyły do nich Aldiki, a teraz kilkadziesiąt sklepów znanych do tej pory pod nazwą Sano. Litwini, do których należy Stokrotka, zapowiadają dalszy rozwój sieci. Ich budżet na ten rok to 100 mln euro.

