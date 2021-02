Mercator może zastąpić Alior w WIG20. Zmian w indeksach będzie więcej

Na początku marca warszawska giełda ogłosi zaktualizowane składy najważniejszych indeksów. Można spodziewać się zmian w WIG20, mWIG40 i sWIG80, na które w głównej mierze patrzą zagraniczni inwestorzy i duże instytucje.

Wszystko wskazuje na to, że będzie kilka ciekawych zmian, także w najbardziej prestiżowym gronie. Analitycy Domu Maklerskiego Trigon przewidują, że do WIG20 trafią akcje Mercator Medical. Zastąpią w nim akcje Alior Banku.

Alior, tak jak i cały sektor bankowy, mocno ucierpiał w pandemii. To odbiło się też na słabszych notowaniach na giełdzie. Za to Mercator Medical, zajmujący się produkcją rękawic ochronnych i dystrybucją materiałów medycznych, w COVID-19 odnalazł się idealnie, co skutkowało gigantycznym wystrzałem na akcjach spółki. Stąd m.in. spodziewana wymiana w indeksie WIG20.

Główne indeksy

Alior będzie prawdopodobnie zdegradowany do słabszego indeksu mWIG40. Do niego awansować mogą za to: Polenergia, Selvita, Stalprodukt i OncoArendi, które - według prognoz DM Trigon - zastąpią BNP Paribas, CI Games, Cormay i Mabion.

Warto dodać, że według analityków, pomimo wysokiego miejsca w rankingu niedawnego debiutanta z branży gier - firmy Huuuge, nie wejdzie ona do indeksu mWIG40 zarówno w tej, jak i w następnej rewizji. Będzie miała na to szansę dopiero we wrześniu 2021.

Są też spodziewane zmiany w indeksie sWIG80. Mogą z niego wypaść: Asseco BS, AC Autogaz, Eko Export, Games Operators, Getin Noble Bank, Inter RAO, MLP Group, Police i Śnieżka, a ich miejsca prawdopodobnie zajmą Erbud, IMC, Instal Kraków, Mangata, MoBruk, Photon Energy, Serinus, Sygnity oraz Quercus (60 proc. szans) lub Prairie Mining (40 proc. szans).

Nowe zasady

Marcowa rewizja indeksów będzie pierwszą przeprowadzoną na nowych zasadach tworzenia rankingu indeksowego. GPW większe znaczenie nada m.in. wartości akcji spółki w wolnym obrocie (poza akcjami należącymi do największych akcjonariuszy) kosztem wartości obrotów (wartości transakcji na akcjach spółki) za ostatnie 12 miesięcy.

GPW stworzy listę rankingową na najbliższą rewizję według struktury akcjonariatu na dzień 19 lutego, jednak dzień ustalania kapitalizacji w wolnym obrocie jest nieznany i będzie losowo wybrany przez giełdę spośród pięciu dni poprzedzających dzień rankingu (od 15 do 19 lutego).

"Nowy regulamin indeksowy wymaga od nowych spółek przynajmniej 4 miesięcy notowań, aby mogły zacząć spełniać nowe kryterium płynnościowe MWO. Dotyczy to wszystkich indeksów - WIG20, WIG30, mWIG40 i sWIG80. Wyjątkiem jest tylko awans do WIG20 w trybie nadzwyczajnej rewizji w przypadku bardzo dużego IPO" - podkreślają analitycy DM Trigon.

GPW opublikuje zmiany na najbliższą rewizję warszawskich indeksów 4 marca. Zmiany wejdą w życie od sesji giełdowej po 19 marca.

