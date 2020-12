MF wydłużył preferencyjne warunki gwarancji de minimis BGK do 30 VI 2021

15 grudnia 2020 r. podpisano stosowny aneks do umowy pomiędzy MF a BGK.

"Zależy nam na tym, aby utrzymać korzystne dla przedsiębiorców warunki gwarancji de minimis . Dlatego przedłużamy ich stosowanie do końca czerwca 2021 r. MF jest w stałym kontakcie z BGK i wspólnie działamy na rzecz wsparcia polskich firm i zapewnienia im płynności finansowej w czasie COVID-19" - powiedział Kościński, cytowany w komunikacie.

Szef MF i MFiPR zaakceptował przedłużenie do 30 czerwca 2021 r. preferencyjnych warunków programu gwarancji de minimis udzielanych przez BGK w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (KFG ). Zgodził się także na wprowadzenie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. kolejnych, bardziej korzystnych dla przedsiębiorców parametrów tych gwarancji. Ma to związek z trwającą w Polsce pandemią COVID-19, podkreślono.