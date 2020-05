MFPR: Blisko 13,4 mld zł na walkę z koronawirusem z funduszy unijnych

"Funduszowy Pakiet Antywirusowy to 13,4 mld zł. Pieniądze te przeznaczamy na bezpośrednią walkę z koronawirusem, czyli dla szpitali, domów pomocy społecznej, policji czy straży pożarnej, [...] również na antykryzysowe rozwiązania dla przedsiębiorców, dla biznesu, dla gospodarki" - powiedziała Jarosińska-Jedynak podczas wideokonferencji.

Wsparcie obejmuje m.in. dopłaty do pensji, tworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej czy dopłaty do zakupu komputerów do nauki zdalnej dla uczniów.